Michelle Hunziker

Michelle Hunziker stasera in tv. Ecco le anticipazioni del suo Michelle Impossible

La vita nuova di Michelle Hunziker riparte con uno show televisivo. Due serate su Canale 5, quella di stasera e quella di mercoledì prossimo, 22 febbraio, per ballare, cantare e raccontarsi in compagnia di tanti amici e compagni di viaggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2022 - 15:52:12 Letto 3381 volte

Fotografia Wikipedia

Michelle Hunziker, debutterà in prima serata su canale 5 con il suo "Michelle Impossible". Per due mercoledì sarà la protagonista assoluta del programma che la vedrà alle prese con ballo, canto e racconti senza filtri.

Ci saranno grandi ospiti a celebrare i suoi 25 anni di carriera, a partire dal suo ex marito Eros Ramazzotti con cui Michelle Hunziker si cimenterà in un duetto inedito: è la prima volta in 20 anni che salgono insieme su un palco. E la figlia, Aurora Ramazzotti, con il ruolo di commentatrice della celebre mamma.

Con Michelle Hunziker, oltre a big del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Ilary Blasi e tanti altri, due presenze fisse: le comiche Katia Follesa e Michela Giraud che coinvolgeranno la padrona di casa in gag inaspettate.

