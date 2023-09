Migranti

Migranti, Crosetto: ''Se la Germania volesse davvero aiutarci a salvare vite ci aiuti con piano Mattei per l'Africa''

Secondo Crosetto, ''il finanziamento delle ong da parte della Germania è un atto molto grave, soprattutto perché Berlino finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in teoria sarebbe amico''.

Pubblicata il: 25/09/2023

Nuovo capitolo per la polemica sui migranti tra Italia e Germania. Dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva definito "molto grave" che Berlino finanzi le ong, un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha replicato: "Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana, anche i soccorritori civili nel Mediterraneo centrale svolgono un compito di salvataggio con le loro imbarcazioni, mentre salvano le persone in difficoltà in mare".

"Se la Germania avesse a cuore il destino delle persone in difficoltà e volesse davvero aiutarci a salvare vite potrebbe aiutare a costruire quello che chiamiamo 'piano Mattei' per l'Africa, a combattere seriamente i criminali che trafficano in esseri umani e dare una mano alle istituzioni e i corpi, militari e civili, della Repubblica italiana. Ne saremo ben felici" ha aggiunto il ministro della Difesa.

Secondo Crosetto, che ne ha parlato in un'intervista a la Stampa il finanziamento delle ong da parte della Germania è "un atto molto grave", soprattutto perché "Berlino finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in teoria sarebbe 'amico'. Di fronte alla nostra richiesta d'aiuto, questa è la loro risposta? Noi non ci siamo comportati allo stesso modo quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i migranti che arrivavano in Germania dal Medio Oriente".

