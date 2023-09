Migranti

Migranti, Meloni all'Onu: ''Non consentirò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa''

Dagli alleati, racconta la Premier ai cronisti, ha ricevuto in questi giorni ''molta attenzione e consapevolezza, molta solidarietà. Il problema è capire quando e quanto quella solidarietà diventerà anche fatti concreti perché questo è quello che a me interessa ora''.

“Non consentirò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”. Lo dice con forza Giorgia Meloni, alla vigilia dell’intervento che segnerà il suo esordio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La premier si toglie un sassolino dalla scarpa e rimprovera i cronisti, ‘rei’ di puntare i riflettori sui suoi alleati in Europa dimenticando tutti gli altri: “Parlate della Polonia ma la Francia ha bloccato le frontiere, la Germania ha detto che non ricolloca, l'Austria ha detto che farà più controlli al Brennero. Tutte le nazioni europee si stanno comportando così e questa è la ragione per la quale l'unico modo serio per affrontare la questione è che tutti insieme lavoriamo sulla difesa dei confini esterni”.

"L’Italia non può essere lasciata sola e avanzerà una sua proposta". Meloni dice di confidare nelle Nazioni Unite perché “un’organizzazione che fu fondamentale nel contribuire a sconfiggere la schiavitù non può consentire il ritorno di quella barbarie sotto altre forme. La partita si vince solo insieme. Nonostante i numeri degli sbarchi da brivido, e in costante crescita", la premier si dice fiduciosa: “Se avessimo la bacchetta magica avremmo risolto il problema. Non ce l’abbiamo. Ci vorrà tempo, ma sono convinta che ce la faremo’’.

Eppure la strada appare ripidissima tra l’Europa che appare divisa, il memorandum tunisino incagliato, la ritrosia degli alleati sul piano von der Leyen e l’agenda delle Nazioni Unite concentrata sulla crisi in Ucraina nonostante il grido di dolore che si leva dal Mediterraneo. Dagli alleati, racconta la Premier, ha ricevuto in questi giorni “molta attenzione e consapevolezza, molta solidarietà. Il problema è capire quando e quanto quella solidarietà diventerà anche fatti concreti perché questo è quello che a me interessa ora”.

