Migranti, oggi il Consiglio dell'Unione Europea. Johansson: ''Oggi un'intesa è possibile''

Il Consiglio Affari Interni che si riunirà a Bruxelles si focalizzerà sulla ''dimensione esterna delle migrazioni'' e anche della situazione sull'isola di Lampedusa.

28/09/2023

Sui migranti oggi il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio Affari Interni che si riunirà a Bruxelles si focalizzerà sulla "dimensione esterna delle migrazioni", quella sulla quale in genere gli Stati membri dell'Ue sono meno in disaccordo, e anche, tra l'altro, della situazione sull'isola di Lampedusa.

La commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson si dice "ottimista sul fatto che oggi si possa trovare un'intesa sull'ultima tranche del Patto sulla migrazione".

Per Johansson "sono stati fatti progressi. Come per altri capitoli del Patto all'inizio ci sono state tensioni ma alla fine siamo riusciti a gestire" un accordo. Lo ha detto parlando ai cronisti prima del Consiglio Affari Interni. La riunione, oltre al dossier migranti e al Memorandum sulla Tunisia, vedrà sul tavolo il tema della protezione temporanea per gli ucraini e quello della lotta al traffico di droga dal Sudamerica.

