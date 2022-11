Migranti

Migranti, Tajani: ''Toni in Ue non di frattura, il problema va affrontato a livello comunitario''

''Mi sembra ci fosse la volontą di tutti di cercare e trovare una soluzione europea'', ha affermato il ministro Tajani, al termine del Consiglio Esteri Ue a Bruxelles.

Pubblicata il: 15/11/2022

Sul tema migranti "i toni in Ue non erano di frattura. Mi sembra ci fosse la volontà di tutti di cercare e trovare una soluzione europea". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del Consiglio Esteri Ue a Bruxelles.

La riunione, ha proseguito, "si è svolta in maniera tranquilla. L'Italia ha posto il problema della migrazione, che è una questione europea, non di Italia e Francia. Ho ribadito che per noi il problema va affrontato a livello comunitario".

