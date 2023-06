missione pace Ucraina

Missione Pace Ucraina, Cardinale Zuppi a Mosca. Tajani: ''Speriamo prevalga il buonsenso''

''Tutte queste iniziative vanno nella giusta direzione, però l'obiettivo è quello di una pace giusta che significa un'Ucraina libera dagli invasori'', afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Pubblicata il: 28/06/2023

"Seguiamo con grande attenzione tutte le iniziative di pace. Quella della Santa Sede (Matteo Maria Zuppi) è particolarmente autorevole, l'inviato di Papa Francesco è già stato a Kiev, ora a Mosca. Speriamo che alla fine prevalga il buonsenso". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la missione di pace vaticana a Mosca.

"Noi riteniamo che le porte della diplomazia debbano sempre essere lasciate aperte. Tutte queste iniziative vanno nella giusta direzione, però l'obiettivo è quello di una pace giusta che significa un'Ucraina libera dagli invasori. Io credo che il governo legittimo è quello che risponde a Putin, quindi è giusto che il Vaticano mandi il suo inviato speciale a parlare con l'autorità riconosciuta. Io mi auguro possa svolgere un ruolo positivo, come mi auguro possano farlo la Cina, la Turchia, tutti i Paesi che stanno spingendo per la pace ma ripeto: mi auguro si possa arrivare ad una pace giusta".

Il cardinale Matteo Maria Zupi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è arrivato a Mosca per la seconda parte della missione di pace che durerà due giorni. Dopo la visita a Kyiv, in Ucraina il 5 e 6 giugno, ora - come già annunciato - è il turno della capitale russa. Il compito del presidente della Cei "è incoraggiare gesti di umanità" che possano "contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace".

