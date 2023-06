migranti

Missione Ue in Tunisia, Saied: ''No a migranti in cambio di soldi''

''La soluzione di ospitare in Tunisia migranti in cambio di somme di denaro è disumana e inaccettabile'', ha detto il presidente tunisino Kais Saied.

Pubblicata il: 12/06/2023

"La soluzione che alcuni sostengono segretamente di ospitare in Tunisia migranti in cambio di somme di denaro è disumana e inaccettabile, così come le soluzioni di sicurezza si sono dimostrate inadeguate, anzi hanno aumentato le sofferenze delle vittime della povertà e delle guerre". Così il presidente tunisino Kais Saied al termine dell'incontro con Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Mark Rutte.

"L'Fmi deve rivedere le sue ricette, allora si potrà arrivare a una soluzione. Da un prestito i tunisini non avranno altro che più povertà".

