Morta la regina Elisabetta: i messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo

09/09/2022

Messaggi di cordoglio che stanno arrivando da tutto il mondo.

Mattarella: "Figura eccezionale nella storia"

"In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sottolineando come "una figura di eccezionale rilievo entra nella storia".

Di Elisabetta II si "ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità, espresso soprattutto nella generosità di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la sua lunga vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth".

Draghi: Elisabetta II protagonista della storia mondiale, cordoglio

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime "profondo cordoglio" per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. "E' stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia.È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilita' nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione".

Papa Francesco: "Esempio di devozione al dovere"

«Profondamente addolorato nell'apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, offre sincere condoglianze a Vostra Maestà, ai Membri della Famiglia Reale, al Popolo del Regno Unito e del Commonwealth. Mi unisco volentieri a tutti coloro che piangono la sua perdita nel pregare per il riposo eterno della defunta regina, e nel rendere omaggio alla sua vita di servizio senza riserve per il bene della nazione e del Commonwealth, al suo esempio di devozione al dovere, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nella sue promesse». Così il Papa nel telegramma di cordoglio per Elisabetta II.

Enrico Letta: "I nostri pensieri vanno alla famiglia"

"Le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito e del Commonwealth. I nostri pensieri sono con la famiglia e i cari di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II". Lo scrive, su Twitter, con un tweet in lingua inglese, il segretario del Pd Enrico Letta.

Giorgia Meloni: "Una scomparsa che ci riempie di dolore"

"Ci riempie di dolore la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Una donna che è entrata nella storia e che ha saputo essere, anche nei momenti difficili, punto di riferimento per il suo popolo, ricevendone in cambio amore incondizionato. Ci uniamo al cordoglio della famiglia reale e di tutti i cittadini britannici". Così, su twitter, la presidente di Fdi, Giorgia Meloni.

Renzi: "Una donna che ha scritto la storia"

"Una donna che ha scritto la storia. Memoria e rispetto.#QueenElizabeth". Lo scrive su twitter l'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia viva.

Berlusconi: Elisabetta figura di riferimento per mondo intero

"Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Di Maio: "La regina Elisabetta ha costruito l'Europa, condoglianze a Regno Unito"

"Le nostre piene condoglianze a tutto il Regno Unito e alla famiglia reale. Tra le altre cose, le riconosciamo la capacità di aver costruito l'Europa così come oggi la conosciamo. Durante il suo regno ha costruito l'Europa insieme ad altri capi di Stato." Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio nel corso della puntata di"Porta a porta" che andrà in onda questa sera.

Il primo ministro britannico Liz Truss: ''La sovrana è stata una roccia su cui è stata costruita la moderna Gran Bretagna "

"E' uno shock enorme per la nazione e il mondo. La sovrana è stata una roccia su cui è stata costruita la moderna Gran Bretagna. Siamo tutti devastati, - ha dichiarato davanti al numero 10 di Downing Street, aggiungendo che è terminata "la seconda era elisabettiana". La premier rende omaggio al nuovo re, Carlo, invitando il popolo britannico a unirsi e sostenerlo, con "lealtà e devozione". "Dio salvi il re", ha detto.

Emanuele Filiberto: "Oggi perdiamo la nonna e la mamma di tutta l'Europa"

"Oggi perdiamo non solo una mamma o una nonna bensì un capo di Stato e soprattutto una donna che ha saputo mantenere un'unione molto importante per la monarchia in Inghilterra, e forse anche nell'Europa e nel mondo".

"I miei pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi figli e ai suoi nipoti - dice all'Adnkronos - Il momento è molto triste ma sono sicuro che il re Carlo sarà un ottimo re e riprenderà molto bene l'eredità che sua madre lascia".

Von der Leyen: "Testimone della riconciliazione in Europa"

"E' con profonda tristezza che ho appreso della morte di sua maestà la Regina Elisabetta II. E' stata il capo di Stato più longevo al mondo e una delle personalità più rispettate in tutto il mondo. Porgo le mie piuù sentite condoglianze alla Famiglia Reale e al popolo britannico". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "E' stata testimone della guerra e della riconciliazione in Europa e oltre, e delle profonde trasformazioni del nostro pianeta e delle nostre societa'", ha ricordato. "E' stata un faro di continuità durante questi cambiamenti, non smettendo mai di mostrare una calma e una dedizione che hanno dato forza a molti. Possa riposare in pace", ha aggiunto la presidente della Commissione. "La sua scomparsa lascia un senso di perdita nella vita di molti nel Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo", ha scritto von der Leyen. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti coloro che la piangono e la ricordano. Il suo coraggio e la sua devozione nel servire il suo Paese sono stati una fonte di grande forza per molti e un'ancora di stabilità nei momenti più difficili", ha proseguito.

Zelensky: "Profonda tristezza, perdita irreparabile"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Twitter di avere appreso "con profonda tristezza della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. A nome del popolo ucraino, porgiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia reale, all'intero Regno Unito e al Commonwealth per questa perdita irreparabile. I nostri pensieri e preghiere sono con voi".

Scholz: "Modello e ispirazione per milioni di persone"

"Siamo in lutto per la morte della Regina Elisabetta II, che è stata un modello e un'ispirazione per milioni di persone, anche qui in Germania". Lo ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha aggiunto: "Il suo impegno per la riconciliazione tedesco-britannica dopo gli orrori della II Guerra mondiale rimane indimenticato. Ci mancherà, non ultimo per il suo meraviglioso senso dell'umorismo".

Macron espone bandiera britannica ad ingresso Eliseo

Una bandiera britannica, affiancata dalle bandiera francese e dell'Unione europea, è stata posta questa sera all'ingresso dell'Eliseo, il palazzo presidenziale della Francia. La foto con la Union Jack nel cortile dell'Eliseo è stata pubblicata sul profilo Twitter della presidenza francese (Elys ée) con la scritta «A sua Maestà la Regina Elisabetta II. Al popolo britannico». Un sentito omaggio alla grande sovrana scomparsa era stato rivolto poco prima dal presidente Emmanuel Macron.

Re Felipe di Spagna: "Ci mancherà molto"

"Ci mancherà molto". Lo scrive re Felipe di Spagna, insieme alla regina Letizia, nel telegramma di condoglianze inviato al nuovo re d'Inghilterra, Carlo III."Sua Maestà la Regina Elisabetta ha indubbiamente assistito, scritto e plasmato molti dei capitoli più importanti della storia del nostro mondo negli ultimi sette decenni - ha scritto - La Regina Letizia e io inviamo il nostro amore e le nostre preghiere a Sua Maestà e a tutta la famiglia. Sono tutti nei nostri cuori e nei nostri pensieri".

Biden: "Elisabetta II è stata più di una regina, ha segnato un'era".

"Fonte di conforto e orgoglio per generazioni di britannici, molti dei quali non hanno mai conosciuto il paese senza di lei".

"E' stata una donna di stato di dignità e costanza impareggiabili, che ha approfondito la fondamentale alleanza fra Regno Unito e Stati Uniti. ha contribuito a rendere speciale la nostra relazione". A dirlo è il presidente americano Joe Biden, in una dichiarazione di cordoglio insieme alla moglie Jill per la morte della sovrana

"Inviamo le nostre più profonde condoglianze alla Famiglia Reale, che non piange solo la Regina, ma la cara madre, nonna e bisnonna. La sua eredità resterà nelle pagine di storia britannica e nella storia del mondo", ha quindi sottolineato Biden concludendo: "Negli anni a venire, ci auguriamo di continuare a mantenere una stretta amicizia con il re e la regina consorte. Oggi, i pensieri e le preghiere di tutti gli Stati Uniti sono con il popolo del Regno Unito e del Commonwealth nel loro dolore".

Vladimir Putin rende omaggio alla regina Elisabetta

"Il nome di Sua Maestà è indissolubilmente legato agli eventi più importanti della storia recente del Regno Unito. Per molti decenni, Elisabetta II ha giustamente goduto dell'amore e del rispetto dei suoi sudditi, così come dell'autorità sulla scena mondiale". Putin ha quindi augurato a Carlo III "coraggio e perseveranza di fronte a questa pesante e irreparabile perdita".

Fonte Immagine: Instagram The Royal Family

