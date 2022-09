Morte Regina Elisabetta

Morte Regina Elisabetta, Mattarella sul libro delle condoglianze: ''Italiani piangono amata sovrana di Paese amico''

''La Repubblica italiana le č grata per l'amicizia dimostrata negli anni del suo regno'', il testo del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scritto sul libro delle condoglianze.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2022 - 21:58:15 Letto 716 volte

"La regina Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l'esempio, intere generazioni di cittadini del mondo. La Repubblica italiana le è grata per l'amicizia dimostrata negli anni del suo regno. Gli italiani piangono l'amata Sovrana di un Paese amico e alleato". È il testo del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scritto sul libro delle condoglianze per la morte della sovrana e posto all'ingresso della residenza dell'ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, a Roma.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!