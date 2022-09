Morte Regina Elisabetta

Morte Regina Elisabetta, Re Carlo: ''Momento di grande tristezza per me e tutta la famiglia''

''La morte della mia amata Madre, Sua Maestā la Regina, č un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia'', la dichiarazione rilasciata dalla famiglia reale a nome di Carlo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2022 - 00:36:53 Letto 782 volte

"La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia". E' la dichiarazione rilasciata dalla famiglia reale a nome di Carlo. "Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata", si legge nella dichiarazione. "So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo".

"Durante questo periodo di lutto e cambiamento - conclude il messaggio - io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram The Royal Family

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!