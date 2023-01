Guerra Ucraina-Russia

Mosca: non c'è uno scontro con Kiev ma un confronto militare tra Nato, Usa, Gran Bretagna e la Russia

''In Ucraina non c'è uno scontro tra Mosca e Kiev, ma un confronto militare tra la Nato, e in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e la Russia'', ha il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo.

Pubblicata il: 10/01/2023

In Ucraina non c'è uno scontro tra Mosca e Kiev, ma "un confronto militare tra la Nato, e in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e la Russia".

Lo ha detto Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, in un'intervista al giornale Argumenty i Fakty. "Prima i cittadini ucraini si renderanno conto che l'Occidente sta combattendo la Russia con le loro mani, più vite verranno salvate", ha detto Patrushev.

