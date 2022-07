Annalisa

Musica, disco d'oro per il singolo ''Tropicana'', Annalisa festeggia in bikini

All'interno di una sauna Annalisa scalda le temperature giÓ bollenti mostrando una forma fisica impeccabile... travolgente come il successo di ''Tropicana''.

Disco d'oro per "Tropicana" il nuovo singolo di Boomdabash feat Annalisa... e per gli scatti super sexy della stessa cantante che ha festeggiato così il successo del brano e l’ambita certificazione, a poche settimane dall'uscita. "D'oro come Tropicana", ha scritto l'artista incendiando letteralmente il web con alcune immagini in cui sfoggia le sue curve in bikini e delizia i suoi quasi due milioni di follower, da vera e propria regina di Instagram.

