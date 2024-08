auto

Noleggio privato vs. acquisto: quale scelta conviene di più?

Pubblicata il: 20/08/2024

Uno dei dilemmi più discussi negli ultimi anni riguarda la mobilità: è meglio comprare un’auto oppure optare per il noleggio a lungo termine?

Molti credono che per i privati il noleggio auto non sia conveniente, tuttavia le offerte di portali come Finrent sono sicuramente vantaggiose anche per chi non ha una partita iva.

Nell’articolo che segue vedremo le differenze e come il concetto di proprietà sia cambiato (soprattutto dopo la pandemia del Covid-19).

Meglio il noleggio oppure l’acquisto? Come razionalizzare la propria decisione

Quando ci si trova dinnanzi ad una scelta ardua (come quella di scegliere fra l’acquisto e il noleggio a lungo termine) è facile entrare in confusione. Vediamo dettagliatamente in che modo è possibile trarre una conclusione realmente in linea con le proprie esigenze.

Partiamo da un concetto molto importante: l’acquisto di un’auto comporta inevitabilmente una serie di spese extra che invece nel noleggio a lungo termine sono già incluse. Anche se per molti la proprietà di un veicolo può rappresentare una forma di sicurezza, è essenziale considerare i rischi associati ad essa.

Le società di autonoleggio a lungo termine offrono ai privati interessanti opportunità e offerte, con veicoli di ultima generazione. Il noleggio a lungo termine si basa su un accordo con queste società, che prevede la disponibilità di un veicolo (che può essere un’auto, una moto, un mezzo aziendale o un furgone) in cambio del pagamento di un canone mensile. Questo canone, definito "all inclusive" poiché include una serie di servizi aggiuntivi.

Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine è proprio il canone all inclusive che facilita la gestione economica e assicura un notevole risparmio per il locatario. Questa soluzione si rivela ideale sia per le imprese che per i privati.

I contratti di noleggio a lungo termine stabiliscono tutte le condizioni che il locatario deve rispettare, liberandolo dalle preoccupazioni legate alle spese aggiuntive che derivano dalla proprietà di un veicolo. La possibilità di usufruire di un canone all inclusive rappresenta un vantaggio significativo, semplificando la gestione finanziaria e offrendo una maggiore prevedibilità delle spese connesse al veicolo noleggiato.

È cruciale comprendere appieno i benefici offerti dai contratti all inclusive delle società di autonoleggio, mettendo in risalto tutti i servizi inclusi in questa formula.

La polizza RCA è un obbligo di Legge

La normativa europea stabilisce l'obbligatorietà della polizza RCA per tutti i veicoli, sia quelli in circolazione che quelli parcheggiati in aree pubbliche e private. Se possedessi un veicolo di proprietà, questa spesa potrebbe aggirarsi intorno ai 600€ / 1.000€ all'anno, cifra che può aumentare considerevolmente se sei un neopatentato.

Nel caso del noleggio a lungo termine, l'assicurazione di base è inclusa nel canone. Tuttavia, è fondamentale verificare quale sia il massimale previsto e se l'opzione Kasko sia inclusa nella rata mensile o se debba essere considerata come un costo aggiuntivo.

Ogni contratto è personalizzabile in base alle proprie esigenze, così da estendere la copertura per il tuo veicolo.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Una delle spese più rilevanti per i proprietari di veicoli riguarda la manutenzione. Nel noleggio a lungo termine, la rata mensile fissa e costante include sia le riparazioni straordinarie che i controlli ordinari del veicolo noleggiato.

Al contrario, la gestione di un veicolo privato comporta un costo annuale o semestrale per la manutenzione ordinaria e, in caso di danni, potrebbe essere necessario affrontare ulteriori spese per riparazioni impreviste. Questi costi extra rappresentano un potenziale rischio di riduzione o perdita della propria liquidità.

Soprattutto se acquistassi auto di brand importanti (come BMW, Mercedes o Audi), anche una minima riparazione straordinaria potrebbe costarti parecchio.

Costi burocratici azzerati

Un altro costo che si annulla del tutto con il noleggio a lungo termine riguarda il passaggio di proprietà e l'immatricolazione del veicolo. Queste spese, insieme agli oneri burocratici correlati, sono interamente a carico della società di autonoleggio, sollevando il cliente da qualsiasi incombenza.

L’unico onere a carico dell’automobilista è il bollo auto (condizione imposta dal Governo italiano).

Soccorso in strada garantito

Il soccorso stradale è un servizio che può risultare piuttosto oneroso. A seconda della società incaricata, i costi possono variare sensibilmente.

Per un intervento standard sul territorio nazionale, il recupero di un veicolo leggero potrebbe costare tra i 50€ e i 100€, con tariffe che aumentano significativamente se si tratta di un veicolo di categoria pesante. Tuttavia, nel noleggio a lungo termine, anche il soccorso stradale è solitamente incluso nel canone mensile, evitando ulteriori spese impreviste.

Un cambio radicale di approccio alla mobilità

Il nuovo millennio segna l'inizio di una serie di rivoluzioni e approcci innovativi, con un focus particolare sulla sostenibilità, sia ambientale che personale. Uno degli aspetti più distintivi di questa transizione verso un nuovo concetto di mobilità è proprio l'attenzione alla sostenibilità.

Oggi, la produzione di nuove vetture è sempre più limitata, a causa di problemi tecnici come la carenza di microchip, ma anche per una crescente preferenza per il leasing o il noleggio a lungo termine, che offrono una protezione contro potenziali imprevisti.

Gli automobilisti più sensibili alle questioni ambientali e al proprio bilancio economico stanno comprendendo l'importanza di privilegiare il noleggio a lungo termine (e anche i servizi di car sharing) rispetto alla proprietà di un veicolo. La proprietà, infatti, sembra essere sempre più legata a uno "status sociale" piuttosto che a una reale convenienza.

Acquisto o noleggio? Conclusioni finali e determinanti

Di fronte ai vantaggi offerti dal noleggio a lungo termine, è essenziale che ognuno di noi effettui valutazioni personali basate su parametri soggettivi: preferenze, scelte di vita, esigenze reali e, soprattutto, possibilità economiche.

I contratti di noleggio a lungo termine sono particolarmente indicati per chi percorre meno di 15.000 chilometri all'anno, desidera cambiare spesso vettura, ha una disponibilità economica limitata e preferisce evitare le complicazioni burocratiche.

Le società di autonoleggio si occupano infatti di tutti gli aspetti amministrativi: dall'assicurazione (escluso il bollo, che rimane a carico dell'affittuario) alla manutenzione, dal soccorso stradale all'eventuale fornitura di un veicolo sostitutivo durante le riparazioni.

Anche chi dispone di una maggiore liquidità può prendere in considerazione il noleggio a lungo termine, una soluzione che non esclude alcun target, sia esso privato, azienda o libero professionista.

Il consiglio è di confrontare i costi, le eventuali spese extra e gli impegni di gestione richiesti da entrambe le soluzioni, ovvero noleggio a lungo termine e acquisto. È importante sottolineare che, a differenza del leasing, i contratti di noleggio a lungo termine non prevedono la possibilità di riscattare il veicolo utilizzando quanto già versato, né esiste una "maxi rata finale" come avviene nel leasing.

Ogni opzione presenta vantaggi e svantaggi, per cui la scelta va fatta basandosi su una pianificazione attenta e personalizzata. In entrambi i casi, l'obiettivo è ottenere un risparmio sia economico che burocratico.

Immagine di aleksandarlittlewolf su Freepik

