Nuovo album per i Duran Duran: c'è anche Andy Taylor il chitarrista della formazione originale

I Duran Duran hanno annunciato un nuovo album che uscirà entro la fine dell'anno.

I Duran Duran hanno annunciato un nuovo album che uscirà entro la fine dell'anno. La band, in un post social, ha parlato di un "progetto musicale" che vedrà la partecipazione di tutta la "famiglia e degli amici dei Duran Duran". Al momento non sono stati fatti nomi a parte quello di Andy Taylor, chitarrista della formazione originale della band, uscito dal gruppo nel 2006 dopo la reunion del 2001 che aveva visto tutti e cinque i componenti originali tornare insieme per la prima volta dal 1985. Andy Taylor ha rivelato recentemente di essere malato di un cancro alla prostata al quarto stadio.

