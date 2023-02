guerre

Papa Francesco: ''Crudeltà che mi sconvolge. C'è tanta fame nel mondo e noi continuiamo a fabbricare le armi''

''Le notizie che arrivano dall'Ucraina ci parlano di crudeltà, che mi sconvolge'', dice Papa Francesco.

"Le guerre che ci sono nel mondo ci parlano di una crudeltà persino difficile da pensare. Anche le notizie che arrivano dall'Ucraina ci parlano di crudeltà, che mi sconvolge. E qui in Congo lo abbiamo ascoltato dalle testimonianze delle vittime". Così Papa Francesco in conversazioni private nel recente viaggio in Africa, riportate dalla Stampa.

"Tutto il mondo è in guerra, sono un po' pessimista. Oggi davvero sembra che il problema principale sia la produzione di armi. C'è tanta fame nel mondo e noi continuiamo a fabbricare le armi".

