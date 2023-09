Sophia Loren

Paura per Sophia Loren: operata dopo una caduta nella sua casa

L'attrice, che ha compiuto 89 anni il 20 settembre, è stata operata e l'intervento è andato bene ma Loren ha naturalmente annullato tutti gli impegni delle prossime settimane.

25/09/2023

Paura per Sophia Loren, caduta ieri nella sua casa di Ginevra riportando diverse fratture a livello dell'anca. L'attrice, che ha compiuto 89 anni il 20 settembre, è stata operata e l'intervento è andato bene ma Loren ha naturalmente annullato tutti gli impegni delle prossime settimane. La notizia è stata diffusa proprio da chi ha dovuto annullare uno degli eventi in cui era prevista la presenza dell'attrice, il Sophia Loren Restaurant che l'attrice avrebbe dovuto inaugurare martedì a Bari, ricevendo nella stessa giornata anche la cittadinanza onoraria della città.

"Nella giornata di oggi - ha scritto domenica il ristorante sui social - una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello all’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Facebook Sophia Loren Restaurant

