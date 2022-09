cartoni animati

Peppa Pig, prima coppia lesbica tra i personaggi

Nell'episodio ''Families'' in onda in Gran Bretagna su Channel 5, l'amica di Peppa, Penny Polar Bear, ha presentato le sue due mamme.

Peppa Pig ha introdotto la prima coppia lesbica nel suo cast di personaggi. Durante l'episodio del programma televisivo per bambini intitolato "Families", in onda su Channel 5 in Gran Bretagna, l'amica di Peppa, Penny Polar Bear, ha presentato le sue due mamme. Mentre disegnava un ritratto della sua famiglia, Penny ha spiegato: “Vivo con mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti".

In questi ultimi anni Peppa Pig è stata salutata come icona gay e adottata dalla comunità LGBTQ+ sulla scia dell'uscita di "Peppa's Adventures: The Album", pubblicato nel 2021. I fan hanno notato che diversi aspetti delle canzoni presenti nell'album facevano riferimenti ai diritti LGBTQ+, inclusa la canzone "Rainbow".

Nel 2019 è stata lanciata una petizione che chiedeva che una famiglia di genitori dello stesso sesso fosse introdotta nello show tv britannico. "E' giusto insegnare fin da subito ai bambini come sono fatte le famiglie di ogni tipo. Quelle tradizionali, quelle con un genitore single e quelle con due genitori di sesso diverso", spiegava la petizione. "I figli di genitori dello stesso sesso potrebbero sentirsi alienati da Peppa Pig e altri bambini potrebbero essere più propensi a maltrattarli, semplicemente per ignoranza. Peppa Pig non è solo divertimento". Erano state raccolte quasi 24mila firme.

Nel 2015 l'ex Ministro della Sanità ed ex parlamentare liberaldemocratico britannico, Norman Lamb, in un'intervista a PinkNews aveva chiesto maggior coraggio nelle scelte televisive e nello specifico che Peppa Pig presentasse più personaggi gay: "Dobbiamo essere fedeli alla legge che abbiamo approvato. La normativa dice molto chiaramente che un rapporto d’amore tra due persone dello stesso sesso è di pari valore, così in tutto quello che facciamo come società, dobbiamo rafforzare questo messaggio".

