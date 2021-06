Perché visitare la Sardegna? Ecco alcuni motivi

viaggiare

Sono davvero tantissimi i motivi che ogni anno spingono migliaia e migliaia di turisti provenienti da ogni dove a visitare la Sardegna. Si tratta della seconda isola più grande del Mediterraneo ed è una regione speciale in tutti i sensi, a partire dal proprio statuto. Sulle sue terre è possibile toccare con mano bellezze difficili da trovare altrove. Inoltre, è bene specificarlo, è piuttosto semplice raggiungere l’isola dall’Italia, ogni giorno, infatti, salpano da diversi porti italiani molteplici imbarcazioni in direzione Sardegna. Se hai intenzione di partire dalla Sicilia ad esempio, acquista qui il biglietto del traghetto per Cagliari da Palermo in pochissimi minuti e senza uscire di casa. Ovviamente è possibile partire anche da altre località, per sapere di quali si tratta occorre semplicemente cercare in rete tutti i porti di partenza (direzione Sardegna) ed il gioco è fatto.

Visitare le spiagge più belle d’Europa

Se si è amanti del mare e delle belle spiagge, allora la Sardegna è proprio la meta ideale. Sull’isola, infatti, sono presenti tantissime spiagge, alcune delle quali, annoverate tra le più belle d’Europa, o addirittura al mondo. Le spiagge più suggestive, da visitare assolutamente, si trovano nel golfo di Orosei, la spiaggia urbana più bella invece, è sicuramente il Poetto (Cagliari). Durante il soggiorno sull’isola, non è possibile non visitare la Maddalena oppure la spiaggia di Stintino. Ovviamente le spiagge più belle della Sardegna non sono solamente queste, sarebbe quasi impossibile elencarle tutte.

Assaggiare piatti davvero sbalorditivi

Un altro motivo che spinge molte persone a visitare la Sardegna è sicuramente la tradizione culinaria. La cucina sarda, infatti, è tra le più citate in Italia e non solo. Si pensi ad esempio al pane carasau, culurgiones, proceddu, seadas e molto altro ancora. Sull’isola è possibile mangiare sia ottimi piatti di terra che di mare, il che rende semplice accontentare tutti. Il tutto da accompagnare con gli splendidi vini tradizionali presenti sull’isola.

Toccare con mano la cultura

La Sardegna è una terra ricca di storia e di cultura, frutto dei diversi popoli che negli anni hanno vissuto su questo angolo di paradiso terrestre. Tra le attrazioni più famose ci sono sicuramente il nauraghe di Barumini (patrimonio Unesco), i 150 murales di Orgosolo, le maschere di carnevale di Marmoiada e moltissimo altro ancora. Sull’isola, inoltre, è possibile anche ammirare i resti di anfiteatri romani, visitare il museo archeologico nazionale e molto altro ancora.

La natura regna sovrana

Se si ha intenzione di prendersi una pausa dalla frenesia della città, di evadere dal grigio delle metropolitane moderne, allora la Sardegna è la località perfetta. Sull’isola, infatti, è possibile immergersi nella natura selvaggia, scoprire la bellezza della biodiversità e molto altro ancora. Durante il soggiorno in Sardegna non è possibile non fare un salto nei diversi parchi naturali dove è possibile anche far svolgere ai più piccoli interessanti attività ludiche immersi nella natura. Tra i luoghi più suggestivi spiccano sicuramente il parco dell’Asinara, oppure, il parco dell’arcipelago di La Maddalena. Ovviamente, non è possibile non citare la famosa area naturale del Golfo di Orosei. Insomma, l’isola permette davvero a chiunque di toccare con mano la natura che regna sovrana.

