Ponte 2 Giugno

Ponte 2 Giugno, circa 13 milioni di italiani in viaggio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2022 - 11:27:31 Letto 710 volte

Circa 13 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 Giugno, la maggioranza dei quali (87,4%) sceglierà di restare in Italia. E' quanto emerge dall'indagine previsionale della Federalberghi.

Le località marine saranno quelle prese letteralmente d'assalto (44,5%), il 21,3% preferirà le città d'arte maggiori e minori, l'8,8% andrà in località di montagna. Per coloro che invece andranno all'estero (12,6%) in pole position ci sono le capitali europee.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

