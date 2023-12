Guerra Ucraina-Russia

Putin: ''Futuro Russia dipende dall'operazione in Ucraina''

''Le truppe russe in Ucraina stanno combattendo per il futuro del loro Paese'', ha dichiarato Vladimir Putin.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2023 - 11:39:49 Letto 834 volte

Le truppe russe in prima linea nell'operazione militare speciale in Ucraina "stanno combattendo per il futuro del loro Paese". Lo ha dichiarato Vladimir Putin, dopo la cerimonia di consegna delle medaglie con la Stella d'Oro agli Eroi della Federazione Russa.

"Il futuro della Russia dipende in molti modi dalle vostre attività di combattimento". Durante la cerimonia, "l'eroe del Donetsk" Artem Zhoga ha invitato il presidente a visitare i nuovi territori quando la situazione "diventerà più tranquilla". "Sicuramente lo farò", ha risposto Putin.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!