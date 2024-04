Quale ristorante scegliere a Cefalù? Ecco i consigli di CefaluRestaurants.com

ristoranti a Cefal¨

Quale ristorante scegliere a Cefal¨? Ecco i consigli di CefaluRestaurants.com

Camminare tra le strade pittoresche di Cefal¨ Ŕ un'esperienza consigliata a tutti, tant'Ŕ che i turisti accorrono in numerosi ogni anno per godersi la serenitÓ trasmessa dalla cittÓ, dal suo mare e persino dalla sua tradizione culinaria. Ecco i consigli su dove recarsi per poter mangiare i piatti tipici di Cefal¨.

Cefalù è tra i migliori posti dove poter passare delle vacanze all'insegna del relax, sia perché c'è tanto da esplorare, sia perché in estate le sue spiagge risultano accoglienti e comode. Camminare tra le strade pittoresche di questa località è un'esperienza consigliata a tutti, tant'è che i turisti accorrono in numerosi ogni anno per godersi la serenità trasmessa dalla città, dal suo mare e persino dalla sua tradizione culinaria.

A tal proposito, siccome l'offerta è veramente ampia e variegata, in molti sono spesso in dubbio su dove recarsi per poter mangiare i piatti tipici di Cefalù, e per fortuna di recente (1° aprile 2024) è stata lanciata la nuova guida online CefaluRestaurants.com. La suddetta piattaforma è l'ideale per orientarsi e immergersi nei sapori locali, poiché integra numerosi operatori (i quali possono registrarsi gratuitamente), recensioni autentiche e un sistema di visibilità avanzata. Per fornire delle indicazioni a chi si stesse chiedendo quale Ristorante Cefalù scegliere: ecco i consigli di CefaluRestaurants.com.

Cafoodda

Per provare lo street food siciliano bisogna assolutamente assaggiare ciò che ha da offrire la friggitoria Cafoodda, situata nell’area del Duomo di Cefalù. Qui è possibile assaggiare sia pesce che carne, così come panini e altri prodotti locali, come per esempio salumi e formaggi. Uno degli articoli più venduti è proprio il panino (pane con il sesamo) con la milza, ma non ci si può esimere dal mangiare anche le arancine, magari sorseggiando una bella birra locale.

Ristorante La Galleria

Tra le opzioni culinarie consigliate da CefaluRestaurants.com figura il Ristorante La Galleria, aperto all’interno del Palazzo Mandralisca, ragion per cui l’atmosfera trasmessa è all’insegna della storia e dell’arte. Come antipasto si suggeriscono caldamente gli involtini di pesce spada affumicato, mentre uno dei migliori primi di tutta Cefalù è rappresentato dagli spaghettoni al gambero rosso. Pur avendo dei prezzi alti, ma non eccessivi, il Ristorante La Galleria è uno dei migliori da provare se si è in vacanza qui.

Ristorante Antares

Se ci si sta chiedendo quale ristorante scegliere a Cefalù, uno dei migliori è il Ristorante Antares, il quale è specializzato nella preparazione dei prodotti ittici. Aperto a due passi dalla Spiaggia di Cefalù, la ragione principale per cui si consiglia il suo menù è l’incredibile varietà offerta: si possono mangiare piatti a base di pesce sentendo il profumo del mare, così come una pizza o la carne. Infatti, il Ristorante Antares è anche una braceria, e gode sia di una sala interna che di un cortile esterno.

Ristorante Le Chat Noir

Uno dei ristoranti più apprezzati a Cefalù, e per questo viene consigliato dalla piattaforma CefaluRestaurants.com, il Ristorante Le Chat Noir mescola la tradizione con la modernità, risultando alquanto raffinato. Il passato viene rispettato, ma c’è un interessante rielaborazione contemporanea, per cui il menù di questo ristorante presenta sapori complessi quanto decisi. Ci sono opzioni per ogni tipologia di cliente, dai vegetariani ai vegani passando per i celiaci, così come è possibile ordinare i vini locali presenti in cantina. Il Ristorante Le Chat Noir, infine, è definito la patria dello slow food e offre piatti come la pasta con le sarde e la caponata.

Il Normanno

Il Normanno è un ristorante legato alla tradizione culinaria di Cefalù, ma offre ai clienti la possibilità di assaporare altri ingredienti puramente siciliani. Il menù è diviso in due blocchi, di terra e di mare, e i piatti proposti sono davvero tantissimi tra antipasti, contorni, primi e secondi. Questo locale si trova nel centro storico, tra il Duomo e la Spiaggia di Cefalù, ragion per cui è adatto sia per chi vuole un pranzo veloce sia per coloro che sono intenzionati a concedersi una cena tranquilla e abbondante.

