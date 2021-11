Belen-Spinalbese

Riavvicinamento social tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Basta un like messo sotto alcuni post per far riaccendere le speranze dei follower di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Basta un like messo sotto alcuni post per far riaccendere le speranze dei follower di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia è in crisi da qualche tempo e i primi segnali ai fan sono arrivati proprio dai profili dei due: niente commenti alle foto, niente like, niente foto insieme. Ora la Rodriguez ha ricominciato a mettere i cuoricini ai post dell’hair-stylist e questo viene interpretato come un segnale di riavvicinamento. E se poi anche la sorella Cecilia si mette a commentare gli scatti, allora le chance aumentano…

Qualche giorno fa Belen si è lasciata andare ai like. E quel cuoricino sotto l’immagine di Antonino mezzo nudo sotto la doccia con quella “malinconia estiva” ha fatto intravedere la luce ai follower che vorrebbero un riavvicinamento tra i due genitori della piccola Luna Marì.

Poi è arrivato un post di Spinalbese con addosso una camicia a scacchi, la stessa indossata da Cecilia nelle ultime Stories e la battuta della sorella di Belen su Instagram. “Ma quella camicia la conosco” ha scritto Cecilia aggiungendo una faccina sorridente e una sorpresa. Insomma, in casa Rodriguez potrebbe essere in corso una sorta di riappacificazione, che cascherebbe a fagiolo con le imminenti festività natalizie. Chissà se Luna Marì riuscirà a godersi mamma e papà riuniti sotto l’albero…

