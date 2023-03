Roberto Cavalli di nuovo papà a 82 anni

Gossip

Roberto Cavalli di nuovo papÓ a 82 anni

La coppia ha chiamato il figlio Giorgio ''in onore al padre dello stilista fucilato dai nazisti quando era bambino''.

La notizia è stata data in anteprima dal giornalista Roberto Alessi, caro amico dello stylist fiorentino e direttore della rivista di gossip Novella 2000.

Per Roberto Cavalli si tratta della sesta paternità mentre per la compagna, l’ex modella Sandra Nilsson-Bergman, che sta con lui da 15 anni e ne ha compiuti da poco 38, il primo banco di prova della maternità.

La coppia ha chiamato il figlio Giorgio “in omaggio al mio babbo morto, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”.

La tribù familiare al cui vertice siede Roberto Cavalli è composta dai figli Tommaso e Cristiana, nati dal suo primo matrimonio con Silvanella Giannoni, terminato nel 1974, e Robert, Rachele e Daniele, avuti dalle seconde nozze con la modella austriaca Eva Duringer nel 1980, poi diventata anche sua collaboratrice nella casa di moda.

