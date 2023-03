rischio povertà

Save The Children: in Europa 19,6 milioni di bambini a rischio povertà. Italia tra i peggiori anche per dispersione scolastica

L'Italia è il quinto peggior Paese dopo Romania, Spagna, Bulgaria e Grecia, con 2 milioni 851mila bambini a rischio (29,7%).

Secondo Save The Children, sono 19,6 milioni di bambini a rischio povertà ed esclusione sociale in Europa per gli effetti della pandemia e della crisi, mentre l'Italia è il quinto peggior Paese dopo Romania, Spagna, Bulgaria e Grecia, con 2 milioni 851mila bambini a rischio (29,7%). L'Italia è anche tra i peggiori anche per dispersione scolastica e il più alto numero di Neet.

