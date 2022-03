Berlusconi e Fascina

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, sabato il ''matrimonio simbolico''

L'idea è quella di una grande festa con buffet in stile americano per celebrare ''il rapporto di amore, di stima e di rispetto'' che li lega.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2022 - 09:52:19 Letto 726 volte

L'idea è quella di una grande festa con buffet in stile americano per celebrare, per usare le parole del leader di Forza Italia, "il rapporto di amore, di stima e di rispetto" che lo lega alla fidanzata.

Un matrimonio “simbolico”, con scambio di doni e fedi, ma “senza nessun valore giuridico”. Marta Fascina dirà sì a Silvio Berlusconi a villa Gernetto, sede dell’Università della Libertà. In molti, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, hanno cercato di dissuadere il Cavaliere dalla celebrazione della cerimonia, da Gianni Letta a Fedele Confalonieri. Ma la fidanzata, 53 anni più giovane di lui, non avrebbe voluto sentire ragioni.

Sessanta invitati per una cerimonia “meno fastosa e più appropriata possibile”. Ci saranno i nipoti di Berlusconi e la famiglia della sposa. Assenti alcuni dei figli del leader di Forza Italia per “impegni precedenti”. Niente ministri, niente presidenti delle Camere. Non sarebbero invitati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma solo Antonio Tajani, i capigruppo azzurri di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, e i collaboratori più stretti del Cavaliere. Sarà presente Licia Ronzulli che ha organizzato l’evento. Top secret l’abito della sposa. Le fedi saranno Damiani.

Fonte: Sky Tg24

Fonte Immagine: Fonte Immagine: Twitter ufficiale Silvio Berlusconi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!