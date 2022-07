vacanze vip

Simona Ventura in vacanza in Sardegna: bomba sexy in bikini

La conduttrice tv a 57 anni mostra un fisico mozzafiato e il compagno ne va fiero.

Una vacanza in Sardegna spettacolare per Simona Ventura. La conduttrice tv è in grande spolvero e mostra un fisico mozzafiato. A 57 anni è in formissima e sui social posta gli scatti in bikini, le corse all’alba, le gite in barca con il compagno Giovanni Terzi e i figli Caterina, per lei, e Giulio, per lui. All’insegna della famiglia e dell’amore gongola soddisfatta. “Che uomo fortunato che sono” commenta lui innamorato più che mai.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Simona Ventura

