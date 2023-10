Sparatoria a Bruxelles

Sparatoria a Bruxelles, Meloni: ''L'Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo''

''Il presidente del Consiglio segue con preoccupazione le notizie sull'attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell'Europa'', si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con preoccupazione le notizie sull'attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell'Europa. L'Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, ed esprime il più profondo cordoglio per le vittime e per le loro famiglie". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

