Tajani: ''Pechino rispetti posizioni Ue e dei suoi Stati membri. Cina Paese chiave, spinga la Russia a lasciare l'Ucraina''

''La Cina in questo momento è un Paese chiave, abbiamo bisogno che spinga la Russia a lasciare l'Ucraina'', ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"La Cina è un interlocutore ma deve rispettare la nostra posizione, deve rispettare l'Unione Europea e ogni singolo Stato membro. La Cina in questo momento è un Paese chiave, abbiamo bisogno che spinga la Russia a lasciare l'Ucraina. Ma sono in disaccordo con l'ambasciatore cinese a Parigi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al consiglio affari esteri in Lussemburgo.

