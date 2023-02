Sisma Turchia-Siria

Terremoto Turchia e Siria, il bilancio delle vittime supera quota 50mila

E' quanto emerge dai dati forniti dalle autorità dei due Paesi. Dal 6 febbraio 9mila scosse di assestamento.

Pubblicata il: 25/02/2023

Ha superato i 50mila morti il bilancio del devastante sisma che il 6 febbraio scorso ha colpito una regione a cavallo tra Turchia e Siria. E' quanto emerge dai dati forniti dalle autorità dei due Paesi: 44.218 i morti accertati in Turchia, stando all'agenzia di stampa Anadolu, che cita l'Agenzia turca responsabile per la gestione delle calamità (Afad) e 5.900 morti accertati al momento in Siria.

