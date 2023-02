sisma Turchia e Siria

Terremoto Turchia e Siria: oltre 28mila morti e più di 80mila feriti

Onu: ''Il bilancio potrebbe raddoppiare''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2023 - 01:04:50 Letto 682 volte

Più di 28mila vittime è il bilancio provvisorio del terremoto che lunedì ha colpito la Turchia e la Siria.

Ma per l'Onu potrebbe "raddoppiare e più". Salgono quindi a 28.192 i morti per il sisma mentre a 80.104 il numero dei feriti. In Turchia i morti sono 24.617, ha dichiarato il vicepresidente turco Fuat Oktay in una conferenza stampa. In Siria sono almeno 3.575, di cui 2.167 nelle aree controllate dai ribelli nel nord-ovest, secondo le stime del gruppo di protezione civile dei Caschi Bianchi. Altri 1.408 decessi sono stati registrati nei territori controllati dal governo.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

