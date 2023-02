Terremoto Turchia e Siria, Papa Francesco: ''Solidarietà a terre già martoriate''

sisma Turchia e Siria

Terremoto Turchia e Siria, Papa Francesco: ''SolidarietÓ a terre giÓ martoriate''

''Prego per quei popoli e per coloro che soffrono per questa devastante calamitÓ'', ha detto Papa Francesco.

Pubblicata il: 08/02/2023

"Il mio pensiero va alle popolazioni di Turchia e Siria duramente colpite dal sisma che ha causato migliaia di morti e feriti". Così il Papa nell'udienza generale.

"Prego per quei popoli e per coloro che soffrono per questa devastante calamità, ringrazio chi si sta impegnando nei soccorsi e incoraggio alla solidarietà con quei territori in parte già martoriati da una lunga guerra".

Infine: "Non dimentichiamo la sofferenza del popolo ucraino,così martoriato, con questo freddo, senza riscaldamento e senza luce, e in guerra", ha detto ancora

