Terremoto Turchia e Siria, sale ancora il bilancio delle vittime: oltre 41mila

È salito oltre 41mila il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che lunedì ha colpito la Turchia e la Siria. Ma per l'Onu potrebbe "raddoppiare e più".

Dalle macerie però continuano ad arrivare segnali di speranza: un 12enne è stato messo in salvo dopo essere rimasto sepolto sotto le macerie per 182 ore ad Antiochia, in provincia di Hatay. Recuperati anche un bebè di sette mesi e una bimba di 6 anni.

