Tetto prezzo gas, Draghi al Consiglio Europeo: ''Bozza conclusioni inaccettabili, non sono equilibrate'' *VIDEO*

Duro intervento del premier al Consiglio Europeo: ''Italia può andare per la sua strada, indipendente da gas Russia e da Nord Europa''.

Duro intervento del premier Mario Draghi al Consiglio Europeo. Le conclusioni del Consiglio Europeo, in bozza, "non sono equilibrate". Viene chiesto di dare "solidarietà" nella condivisione dell'energia, ma "non c'è solidarietà" sulle richieste di "contenere i prezzi del gas", ha detto Draghi, secondo quanto apprende l'Adnkronos. Per quanto sia "doloroso", dato che sono "sette mesi" che si lavora per limitare i prezzi del gas, "non posso accettare queste conclusioni".

Le "conclusioni" del Consiglio Europeo e alle proposte della "Commissione" prevedono una serie di "obblighi precisi" sulla condivisione delle forniture di gas: il 15% obbligatorio, regole per la condivisione in caso di carenze, eccetera. Ma "non ci sono decisioni concrete" sull'adozione immediata del tetto ai prezzi, sulla solidarietà di bilancio, sull'immediata attuazione del modello iberico, sulla riforma del mercato. I primi punti sono "precisi e adottabili", ma "sui prezzi non c'è nulla di preciso" ha affermato il presidente del Consiglio.

Quando qualcuno "potente" dice di no al tetto al prezzo del gas, i prezzi "salgono". E neppure questo è "sufficiente" ad ottenere azioni sul lato dei prezzi, ha detto Draghi. E questo modo di pensare, ha sottolineato, ha già provocato "danni immensi", perché "abbiamo finanziato la guerra di Putin" e "provocato la recessione".

La Commissione Europea afferma che i consumi di elettricità "caleranno", e "non c'è dubbio", caleranno a mano a mano che "andremo ulteriormente in recessione. Lo vedrete". Senza agire per contenere i prezzi del gas, in Ue abbiamo la "recessione" e la "frammentazione del mercato", la "rottura" dell'unità europea e "la vittoria di Putin", ha sottolineato il presidente del Consiglio.

Per Draghi, l'Italia può andare "per la sua strada" sull'energia: facendo "qualche sforzo", potrebbe diventare "totalmente indipendente" sia dal gas russo che da quello proveniente dall'Europa del Nord.

