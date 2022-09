televisione

Torna ''Amici di Maria De Filippi'': concorrenti e anticipazioni della prima puntata

Maria De Filippi presenta la formazione della nuova classe della scuola di ''Amici''. Chi farà ingresso nella scuola?

Oggi, domenica 18 settembre alle ore 14:00 su Canale 5 Maria De Filippi presenta la formazione della nuova classe della scuola di "Amici". Chi farà ingresso nella scuola? Chi si aggiudicherà i banchi di questa edizione? Due importanti novità nel cast dei professori. Emanuel Lo, coreografo e regista affianca Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nella cattedra ballo. Arisa, voce straordinaria della musica italiana, si unisce a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nella cattedra canto.

In studio a tenere a battesimo e a consegnare le maglie agli allievi della nuova edizione: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito. Superospite musicale Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, che canta “Stai bene su tutto” nuovo singolo uscito per l’etichetta indipendente 21co.

