televisione

Torna ''Verissimo'': doppio appuntamento e speciale sui funerali della Regina Elisabetta

Il 17 settembre riparte la nuova edizione del talk condotto da Silvia Toffanin.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/09/2022 - 01:18:18 Letto 705 volte

Il 17 e 18 settembre, alle ore 16.30, si apre una nuova edizione di "Verissimo", il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il primo appuntamento della stagione si allunga fino a lunedì 19 settembre con "The Queen – Addio alla Regina", uno speciale in collaborazione con il Tg5 che seguirà in diretta (a partire dalle 12) i funerali di Stato di Elisabetta II.

Dallo studio di "Verissimo", Silvia Toffanin seguirà la cerimonia, trasmessa in mondovisione a partire dalle 11.00 ora locale (12.00 ora italiana). Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti, mentre in studio a Milano ci saranno Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Con la collaborazione del TG5, “The Queen – Addio alla Regina” documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto alla sovrana che ha guidato per oltre 70 anni il Regno Unito e che si è spenta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre.

Il 17 e 18 settembre, alle ore 16.30, ripartirà invece la nuova stagione di "Verissimo", il talk show condotto per il sedicesimo anno da Silvia Toffanin. Inalterata la sua formula vincente, caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e interviste esclusive.

Tra gli ospiti di questo primo weekend l'attore turco Can Yaman con Francesca Chillemi, protagonisti della nuova fiction di Canale 5 "Viola come il mare". Gabriel Garko ripercorrerà i suoi primi 50 anni e i 30 di carriera. Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato e la moglie Clio Evans parleranno della battaglia contro la malattia che hanno combattuto insieme. Inoltre, si racconterà Victoria Cabello ed Enrico Brignano con la moglie Flora Canto rivedranno per la prima volta le emozionanti immagini del loro recente matrimonio.

Domenica saranno invece ospiti per la loro prima intervista a "Verissimo" Romina Power con le figlie Crystel e Romina Carrisi. Prima apparizione in tv anche per la nuova coppia di opinioniste del “Grande Fratello Vip”: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Inoltre, tutte le emozioni di Renato Zero, che torna a calcare il palco del Circo Massimo dopo alcuni anni di assenza.

E ancora, il periodo d’oro di Elodie, da cantante ad attrice nel film “Ti mangio il cuore”, presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Infine, Daniele Bossari parlerà per la prima volta in tv dei gravi problemi di salute che lo hanno colpito qualche mese fa e di come stia oggi.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Silvia Toffanin

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!