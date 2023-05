Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Crosetto: ''Si deve combattere chi vuole la guerra e non si può combattere con le parole''

''L'unico modo per allontanare la guerra ora è combattere chi la vuole e non si può combattere con le parole'', ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Per chi pensa che sia una cosa brutta parlare di armi all'Ucraina l'unico modo per allontanare la guerra ora è combattere chi la vuole e non si può combattere con le parole. Per anni abbiamo allontanato quello che ci serviva per proteggerci. Poi si parla di guerra o pace; perché non parliamo invece di resa o resistenza?". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla presentazione del libro 'La guerra tiepida' di Enrico Casini e Andrea Manciulli.

