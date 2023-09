Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, dagli Usa altri 175 milioni di dollari. Blinken: ''Aiuti per potenziare la controffensiva di Kiev''

Il pacchetto, di cui dą notizia il dipartimento di Stato, comprende equipaggiamento per la difesa aerea, munizioni per i lanciarazzi Himars e munizioni per l'artiglieria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2023 - 00:03:00 Letto 889 volte

Gli Stati Uniti annunciano aiuti all'Ucraina per altri 175 milioni di dollari nel giorno della visita a Kiev del segretario di Stato americano Antony Blinken. Il pacchetto, di cui dà notizia il dipartimento di Stato, comprende equipaggiamento per la difesa aerea, munizioni per i lanciarazzi Himars e munizioni per l'artiglieria. Secondo il Pentagono, dall'inizio dell'invasione un anno e mezzo fa, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina aiuti per 43 miliardi di dollari.

Gli aiuti statunitensi consentiranno alla controffensiva ucraina di "acquisire slancio". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita a Kiev dove ha annunciato nuovi aiuti da Washington all'Ucraina "per un totale di oltre un miliardo di dollari" per far fronte all'invasione russa. "Gli Stati Uniti sono impegnati a dare all'Ucraina i mezzi per scrivere il suo futuro. Oggi annunciamo nuovi aiuti per un totale di oltre 1 miliardo di dollari", ha detto.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!