armi nucleari

Ucraina, Financial Times: Xi Jinping ha ammonito Putin dall'usare armi nucleari

Il quotidiano britannico cita funzionari cinesi e sostiene che dissuadere Putin da un attacco del genere è fondamentale per recuperare i legami Cina-Europa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2023 - 11:02:27 Letto 790 volte

Secondo quanto riporta il Financial Times, il presidente cinese Xi Jinping ha messo in guardia l'omologo russo, Vladimir Putin, dall'usare armi nucleari nel conflitto in Ucraina. Sarebbe avvenuto a marzo durante la visita di Stato del presidente cinese a Mosca.

Il quotidiano britannico cita funzionari cinesi e sostiene che dissuadere Putin da un attacco del genere è fondamentale per recuperare i legami Cina-Europa.

Nelle dichiarazioni pubbliche Pechino si è sempre opposta all'uso di armi nucleari in Ucraina.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Wikimedia Commons

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!