Ucraina, Germania autorizza invio dei carri armati Leopard

Il governo tedesco ha autorizzato l'invio di carri armati Leopard in Ucraina.

Il governo tedesco ha autorizzato l'invio di carri armati Leopard in Ucraina. La conferma arriva dal portavoce del governo Steffen Hebestreit, come riportano i media locali. L'esecutivo ha dato il suo ok ai produttori dei tank senza indicazioni sulle modalità, sulle forniture e sul numero dei carri armati che arriveranno a Kiev. Tali dettagli diventeranno più concreti nelle prossime settimane.

