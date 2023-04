Sanzioni Russia

Ucraina, Kuleba su Twitter: ''Aumentare pressione a Mosca attraverso le sanzioni''

''Aumentare la pressione nei confronti di Mosca attraverso sanzioni'', così su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato su Twitter di "avere discusso con il suo omologo neozelandese Nanaia Mahuta di ulteriori misure per portare la pace in Ucraina, in particolare la formula della pace di Zelensky. Ci siamo anche concentrati sull'aumento della pressione nei confronti di Mosca attraverso sanzioni e" che la Russia sia definita "responsabile per tutti i crimini".

