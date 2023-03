Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Mattarella: ''Brutale aggressione Russa riporta rapporti internazionali indietro di ottant'anni con gravi effetti su cibo ed energia''

Secondo Mattarella la guerra in Ucraina ''sta riportando i rapporti internazionali indietro di ottant'anni, quasi che non ci sia stato, in questo arco di tempo, un mirabile progresso sul terreno della indipendenza, della liberta' e della democrazia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2023 - 12:03:38 Letto 745 volte

"La brutale aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta riportando i rapporti internazionali indietro di ottant'anni, quasi che non ci sia stato, in questo arco di tempo, un mirabile progresso sul terreno della indipendenza, della liberta' e della democrazia, della crescita civile di tante nazioni. Siamo cresciuti nella interdipendenza tra i nostri destini e gravissime sono le conseguenze degli atti della Federazione Russa sulla sicurezza alimentare, su quella energetica di tanti Paesi, sulla pace, anche nel continente africano, e nel Medio Oriente". Lo ha detto Sergio Mattarella in una prolusione sui cambiamenti climatici all'universita' di Nairobi.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Instagram Quirinale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!