Ucraina, Mattarella: ''Italia e Angola lavorano per una pace giusta, guerra destabilizza i continenti vicini'' *VIDEO*

''Si avverte con forza l'esigenza di lavorare tutti, con ancor maggiore impegno, per una pace giusta, che sappia mettere a fattor comune le ragioni di una convivenza internazionale equa e ordinata'', ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

25/05/2023

"Italia e Angola lavorano per una pace giusta in Ucraina per mettere fine alla ingiustificata aggressione russa i cui effetti si vanno diffondendo nei continenti vicini, con una progressiva destabilizzazione che mette in discussione i principi del multilateralismo, della dignità e libertà di ogni Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato offerto al presidente dell'Angola, Joao Lourenco, al Quirinale.

"Il nostro partenariato, forte del suo storico e virtuoso legato, ci impone di guardare avanti per affrontare assieme le grandi sfide del nostro tempo" ha detto il capo dello Stato. "Un impegno che vale anche per i conflitti in corso. Come quelli che dilaniano il continente africano, dai Grandi Laghi al Sudan, dal Sahel alla Libia".

"Si avverte con forza l'esigenza di lavorare tutti, con ancor maggiore impegno, per una pace giusta, che sappia mettere a fattor comune le ragioni di una convivenza internazionale equa e ordinata - ha concluso Mattarella - messa ora pesantemente a rischio con la ingiustificata aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, un Paese indipendente e sovrano la cui stessa vita viene messa in discussione".

