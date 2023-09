Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Meloni all'Onu: ''Pieno sostegno a Kiev da parte dell'Italia per una pace giusta e duratura''

Il premier ribadirà il pieno sostegno a Kiev da parte dell'Italia, per arrivare a una pace ''giusta e duratura''.

Ucraina e rilancio dell'Onu. Sono questi due dei temi al centro dell'agenda della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che questa sera arriva a New York per partecipare alla 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite che si apre domani. I lavori saranno inaugurati dal segretario generale Antonio Guterres e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

La questione della guerra in Ucraina sarà al centro di un dibattito in Consiglio di Sicurezza in programma mercoledì alle 11 (le 17 in Italia) che vedrà anche la partecipazione del presidente Volodymyr Zelensky.

Il premier ribadirà il pieno sostegno a Kiev da parte dell'Italia, per arrivare a una pace "giusta e duratura".

