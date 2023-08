Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, nuovo pacchetto di aiuti dalla Germania. Zelensky: ''Accordo salverà migliaia di vite''

''L'attuazione del nostro accordo Ucraina-Germania salverà migliaia di vite ucraine'', scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Grazie alla Germania e al cancelliere Olaf Scholz per il nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina. Esattamente quello che abbiamo concordato con il signor Cancelliere. Ci sono altri lanciatori Patriot dalla Germania. L'attuazione del nostro accordo Ucraina-Germania salverà migliaia di vite ucraine. Continuiamo a lavorare per rafforzare l'Ucraina e proteggerla dal terrore russo". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

