missione pace per l'Ucraina

Ucraina, Papa Francesco: ''In corso una missione di pace''

''La Santa Sede ha in corso una missione di pace per l'Ucraina. Ne parlerò quando sarà pubblica'', ha detto Papa Francesco durante la conferenza sul volo di ritorno da Budapest.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/05/2023 - 00:04:00 Letto 726 volte

"La Santa Sede ha in corso una missione di pace per l'Ucraina. Ne parlerò quando sarà pubblica". Così Papa Francesco durante la conferenza sul volo di ritorno da Budapest.

"C'è in sospeso l'incontro col patriarca Kirill che dovevamo avere lo scorso anno in giugno a Gerusalemme. E' stato sospeso per la guerra, ma questo incontro si dovrà fare", ha detto ancora Francesco.

Poi ha assicurato aiuto per il rientro dei bambini deportati in Russia. Infine ha parlato del problema migranti: "L'immigrazione è un problema che l'Europa deve prendere in mano".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!