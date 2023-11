Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Putin al G20: ''Russia non ha mai abbandonato i negoziati, dobbiamo pensare a come fermare questa guerra''

''In Ucraina i negoziati di pace sono vietati dal decreto presidenziale, mentre la Russia non li ha mai abbandonati'', ha detto Putin al vertice on line del G20.

Pubblicata il: 23/11/2023

La guerra in Ucraina è una "tragedia" e "dobbiamo pensare a come fermare questa tragedia". Queste le parole del presidente russo Vladimir Putin al vertice on line del G20. "In Ucraina i negoziati di pace sono vietati dal decreto presidenziale, mentre la Russia non li ha mai abbandonati", aggiunge Putin.

Replicando alle accuse di aggressione all'Ucraina, Putin ha detto: "Lo sterminio della popolazione civile in Palestina e nella Striscia di Gaza oggi non è scioccante? Non è scioccante che Gaza sia un enorme cimitero di bambini?"

