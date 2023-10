Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Putin: ''Proposta Cina può essere la base per una soluzione pacifica''

''Conosciamo naturalmente le proposte dei nostri amici cinesi e le apprezziamo. Credo che siano abbastanza realistiche'', ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

Pubblicata il: 16/10/2023

Le proposte della Cina per risolvere il conflitto in Ucraina "potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, aggiugendo: "Conosciamo naturalmente le proposte dei nostri amici cinesi e le apprezziamo. Credo che siano abbastanza realistiche".

"I tentativi di Washington di trascinare l'Ucraina nella Nato hanno aggravato il conflitto". Lo ha detto Putin, affermando che le ostilità nel Donbass sono iniziate dopo il "colpo di Stato del 2014 in Ucraina, mentre il regime di Kiev ha rifiutato di attuare gli accordi di Minsk".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

