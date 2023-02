Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Stoltenberg su Berlusconi: ''Assolutamente fiducioso, l'Italia rimarrà sostenitore dell'impegno Nato''

Il Segretario generale ha anche precisato di ''accogliere positivamente la cooperazione fra Italia e Francia per consegnare all'Ucraina sistemi di difesa aerea Samp-T''.

"Sono assolutamente fiducioso che l'Italia rimarrà un forte sostenitore del deciso impegno della Nato per l'Ucraina", ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles in anticipo sulla riunione dei ministri della Difesa dei Paesi Alleati, rispondendo a una domanda sulle parole pronunciate ieri dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Anche perché "l'Italia capisce, così come gli altri alleati, che di tratta anche della nostra sicurezza", ha aggiunto Stoltenberg, ricordando il "messaggio molto chiaro di assoluto supporto per l'Ucraina e per lo sforzo della Nato per fornire sostegno all'Ucraina, della Premier, Giorgia Meloni, che ha incontrato poco dopo il suo insediamento, così come quello del governo italiano. L'Italia - ha ricordato Stoltenberg, - ha fornito sostegno significativo all'Ucraina".

Il Segretario generale ha anche precisato di "accogliere positivamente la cooperazione fra Italia e Francia per consegnare all'Ucraina sistemi di difesa aerea Samp-T".

