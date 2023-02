Armi Ucraina

Ucraina, Tajani: ''Armi italiane solo per difendersi''

''La nostra aeronautica militare presidia i confini della Nato ma l'Italia non manda altri tipi di armi se quelle per difendere il territorio ucraino'', ha detto il ministro Tajani.

“Noi non abbiamo inviato carri armati e aerei, la nostra aeronautica militare presidia i confini della Nato ma l'Italia non manda altri tipi di armi se quelle per difendere il territorio ucraino dall'invasione”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Il cavallo e la torre su Rai3, ricordando che sul fronte dell'aiuto militare l'Italia “ha già fatto tutto il possibile”. E nell'ultimo pacchetto tra le altre cose ha inserito un “sistema di difesa aerea per proteggere le città dagli attacchi dalla Russia”.

