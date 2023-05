Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Tajani: ''Italia protagonista ricostruzione Paese che sarà parte Ue. Da Cina e India timido segnale giusta direzione''

''Mi auguro che Cina e India facciano scelte coraggiose e convincano Mosca a fare marcia indietro e raggiungere un accordo con l'Ucraina per concludere una guerra che nessuno vuole'', ha detto Tajani ad Agorà Rai 3.

"L'Italia è stata in prima fila in questa fase per sostenere l'Ucraina. Saremo parte e protagonisti della ricostruzione di un Paese che sarà parte dell'Ue, sarà parte del mercato interno dell'Ue. Sarà un nostro interlocutore a livello comunitario". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad 'Agorà' su RaiTre. Quanto ai tempi del processo di integrazione dell'Ucraina in Ue, "mi auguro che si possa fare in fretta. Ma vogliamo che anche altri Paesi candidati, che sono i Paesi dei Balcani, accelerino i tempi per venir a far parte dell'Ue per non lasciare l'area dei Balcani in mani di realtà diverse da quelle occidentali e europee. È giusto che la Serbia, il Montenegro, l'Albania, il Kosovo facciano poi parte della nostra Unione", ha aggiunto Tajani.

"Mi auguro che Cina e India facciano scelte coraggiose e convincano Mosca a fare marcia indietro e raggiungere un accordo con l'Ucraina per concludere una guerra che nessuno vuole, si tratta di garantire l'indipendenza di un Paese che è stato aggredito in violazione del diritto internazionale". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà Rai 3.

La decisione di Cina e India di sostenere il documento finale all'Onu sull'aggressione russa in Ucraina e' "un timido segnale positivo, che va nella giusta direzione. Mi auguro che Cina e India facciano scelte coraggiose e che la Cina convinca Mosca a fare marcia indietro per concludere una guerra che nessuno vuole. La pace e' l'obiettivo finale ma purche' sia una pace giusta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad "Agora'" su Rai3.

